Bronchiolite, Covid-19, grippe... Les indicateurs toujours en hausse en France

Les maladies de l'hiver poursuivent leur croissance dans le pays. Santé publique France indique ce mercredi que les cas de bronchiolite, Covid-19 et grippe sont en hausse dans l'Hexagone.

À l'approche de l'hiver, la circulation des virus est toujours en hausse dans le pays. Déjà observé ces dernières semaines, ce constat a été confirmé ce mercredi par Santé publique France, dans son bilan hebdomadaire. Bronchiolite, Covid-19, grippe... Toutes ces maladies poursuivent leur progression dans l'Hexagone.

Bronchiolite : la France en rouge

Depuis une semaine, la quasi-totalité de la France est classée en rouge face à la bronchiolite. Presque toutes les régions - dont toutes celles de l'Hexagone - ont été classées en "alerte épidémie" par l'agence sanitaire. Ce mercredi, elle a confirmé que la progression des cas se confirmait. Entre le 20 et le 26 novembre, 7019 enfants de moins de deux ans sont passés aux urgences, révèle Santé publique France. C'est près de 2500 de plus que la semaine dernière. Parmi eux, 2163 ont été hospitalisés, soit 1700 de plus qu'il y a sept jours.

Covid-19 : tendance à la hausse

À des niveaux bien plus faibles, il en est de même pour le Covid-19. Le virus qui a longtemps bousculé la vie des Français a entraîné ces derniers jours une "légère hausse" des passages aux urgences chez les plus de 65 ans. Car les cas, eux aussi, sont en hausse. Du 20 au 26 novembre, "22.257 nouveaux cas ont été déclarés par les laboratoires de biologie médicale, contre

19.074", la semaine précédente. Le taux d'incidence est actuellement de 33 cas pour 100.000 habitants, contre 28 sept jours plus tôt.

Grippe : en légère hausse

La grippe ne fait pas exception. "Une tendance à l'augmentation était observée ces dernières semaines et plus particulièrement chez les moins de 15 ans", indique Santé publique France. Trois régions passent d'ailleurs en phase pré-épidémique : Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Toutefois, "au regard des données virologiques, la circulation des virus grippaux reste encore faible à ce jour", tempère l'agence sanitaire.