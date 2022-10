Bronchiolite : les hôpitaux d'Île-de-France saturés, 28 enfants transférés vers d’autres régions

Le 22 octobre, un collectif de 7000 soignants en pédiatrie a adressé une lettre ouverte à Emmanuel Macron pour déplorer des conditions de travail et une prise en charge inadaptées, résultats d'une "inaction politique irresponsable". Face à cet appel, le ministre de la Santé, François Braun, a annoncé la mise en place d'un "plan d'action immédiat" et le déblocage de 150 millions d'euros pour "les services en tension de l'hôpital", et promis l'organisation au printemps d'"assises de la pédiatrie".