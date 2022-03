La forte progression de la grippe menace-t-elle le dépistage du Covid-19 ?

Mais gare à l'effet boomerang d'une sous-estimation du Covid-19. "On a un vœu pieu : gérer la pandémie comme on gère la grippe. Sauf, qu'on ne s'en donne pas les armes", explique Benjamin Davido qui souligne, après deux ans de pandémie, les lacunes de la politique de dépistage. Avec près de 300.000 tests réalisés depuis début octobre 2021, selon Santé publique France, il existe "trop peu de tests antigéniques contre la grippe" et donc, trop peu de diagnostics sur le virus. Pour comparaison, d'après la Drees, près de 3 millions de tests ont été réalisés du 14 au 22 mars uniquement pour détecter le coronavirus.

Pour autant, les tests antigéniques ne sont pas non plus des certificats de laisser-aller, assure le spécialiste. Dans le cas de la détection du Covid-19, "il y existe toujours des faux négatifs ou des faux positifs" qui trompent les diagnostics. Aussi, "vous multipliez les tests et ce n'est qu'au troisième, par exemple, que vous êtes positif", souligne l'infectiologue.

Pour rappel, le test antigénique est une technologie plus simple que le PCR, avec une sensibilité minimale de 80%. Face au variant Omicron, il a perdu en efficacité, la faute aux mutations de ce dernier. Mais pas de quoi l'abandonner pour autant.