"Portons le masque dans les zones de promiscuité" : l'appel d'Elisabeth Borne face au retour du Covid-19

Le retour du Covid au pied du sapin de Noël ? C'est un scenario redouté par le gouvernement. Devant la remontée des cas et des hospitalisations, le virus relance les craintes pour les personnes les plus vulnérables. Ce mardi, Elisabeth Borne a tiré la sonnette d'alarme, demandant à tous de se protéger.

"L'épidémie repart, avec plus de 40 000 cas détectés par jour, une progression de 10% des hospitalisations sur une semaine (…) et 400 décès du Covid la semaine passée", a lancé la Première ministre. Et de marteler : "Cette nouvelle vague nous le rappelle : l'épidémie n'a pas disparu, le virus tue encore et frappe encore".