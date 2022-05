Fin du masque dans les transports : ces autres restrictions sanitaires toujours en vigueur

C'est à peu près tout pour la population générale. Mais des restrictions plus ciblées vont aussi demeurer. En premier lieu, l'obligation vaccinale pour les personnels des établissements de santé et des établissements médico-sociaux. Ils doivent continuer de présenter un schéma vaccinal à jour, rappel compris, pour être autorisés à exercer. "Lorsqu'un soignant n'est pas vacciné il est plus susceptible d'être contaminé et donc de transmettre le virus dans les hôpitaux ou dans les Ehpad", a justifié, mercredi, Olivier Véran. "Ces établissements ont payé suffisamment cher pour savoir que l'on doit en particulier les protéger." "Le virus circule trop pour que nous levions l'obligation vaccinale chez les soignants", a-t-il répété sur RMC et BFMTV.

La Haute autorité de Santé (HAS) a été saisie par le ministre pour trancher la question d'un point de vue éthique et sanitaire.