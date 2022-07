Covid-19 : la 7e vague sur la fin, à quoi s'attendre ces prochaines semaines ?

Pour lutter contre le virus, l'agence sanitaire rappelle l'importance de se faire vacciner, notamment chez les plus âgés. Seuls 31,2 % des 60-79 ans, 41,8 % des 80 ans et plus et 46,9 % des résidents en Ehpad éligibles avaient reçu leur deuxième dose de rappel au 25 juillet, rapporte SPF.