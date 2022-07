Covid-19 : le déconfinement des Ehpad a manqué "d'une forme d'humanité", reconnaît Jean-François Delfraissy

Alors que le pays avait été déconfiné (dans une première phase) le 11 mai 2020, les résidents des maisons de retraites étaient, eux, contraints de rester cloitrés quelques jours de plus. Les mesures avaient ensuite été assouplies pour les maisons de retraite "qui ne déclarent plus de cas possible ou confirmé de Covid-19", expliquait le ministre de la Santé d'alors, Olivier Véran. "Le virus circule toujours et la sécurité des résidents doit rester le maître mot", pouvait-on par exemple lire dans une foire aux questions du ministère. Les visites n'avaient été autorisées que le 15 juin, avec beaucoup de précautions.