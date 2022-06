Covid-19 : les contaminations en très nette hausse

Les cas de Covid se multiplient. Mardi, Santé publique France a fait état d'un très fort rebond des contaminations : 147.248, soit 54% de plus qu'il y a une semaine. Il s'agit du plus haut niveau depuis la fin avril. 78.451 cas sont désormais recensés chaque jour en moyenne, en hausse de 56% en une semaine et au plus haut depuis deux mois.

À titre de comparaison, il y a sept jours, Santé publique France rapportait quelque 95.000 cas positifs. Et 35.000 cas quotidiens pour le mardi 31 mai, il y a un mois. Toutefois, les autorités sanitaires temporisent en soulignant que les chiffres du mardi sont en général plus élevés que ceux des trois jours précédents en raison de la fermeture de laboratoires et pharmacies le dimanche, et du temps nécessaire à collecter les données du weekend.