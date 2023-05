Covid long : les symptômes disparaîtraient au bout de deux ans pour la majorité des patients

Deux autres trajectoires ont également été repérées par les chercheurs. Environ 4% des patients ont une amélioration rapide de leurs symptômes (avec une rémission complète des symptômes dans les deux ans après leur apparition). Ces patients sont souvent plus jeunes et sans antécédents de maladie fonctionnelle. Enfin, environ 5% des patients ont à l'inverse des symptômes importants et persistants au cours du temps. Ce sont globalement des patients plus âgés, fumeurs et avec un antécédent de maladie auto-immune. Cette étude vise à mieux informer les malades de l'évolution de leur covid long et à mieux estimer les besoins du système de santé pour répondre à ce défi sanitaire.