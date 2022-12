Fin des restrictions Covid : faut-il tester les voyageurs arrivant de Chine en France ?

Actuellement, et depuis le 1er août dernier et l'adoption de la loi mettant fin aux régimes d'exception, les voyageurs n'ont plus aucune formalité à accomplir avant leur arrivée en France, peu importe le pays ou la zone de provenance. Ce texte laisse cependant la possibilité au gouvernement d'imposer, jusqu'au 31 janvier, la présentation d'un test négatif avant l'entrée sur le territoire pour les personnes de plus de 12 ans "en cas d'apparition et de circulation d'un nouveau variant susceptible de constituer une menace sanitaire grave".