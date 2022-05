Covid-19 : pourquoi la HAS recommande-t-elle un nouveau rappel vaccinal à l'automne ?

Une autre hypothèse, "la plus probable", prévoit une "reprise périodique" de l'épidémie. "Le virus poursuit son évolution. L'immunité baisse au cours du temps, mais reste suffisante contre les formes graves et les décès pour une majorité de la population", écrit la HAS. "Même si les données actuelles semblent montrer que l'épidémie se stabilise en France, il est fortement probable que la circulation du virus se réintensifie périodiquement."

Dans ce cas, "dans le but de limiter l'impact d'une future vague, en particulier sur les plus fragiles", l'autorité publique appelle à anticiper une campagne de vaccination pour les populations à risque, à savoir les personnes âgées de plus de 65 ans, ainsi que celles immunodéprimées et leur entourage. Si ce scénario se produit, la HAS "recommande également d'envisager la vaccination des professionnels de santé, au regard notamment des futures données d'efficacité vaccinale contre les formes asymptomatiques de la maladie".