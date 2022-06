Covid-19 : qui sont les personnes les plus contaminés de cette 7e vague ?

Dans le détail, les 50-59 ans sont actuellement les plus touchés, avec un taux d'incidence de 626 cas pour 100.000 habitants, devant les 30-39 ans (603), les 40-49 ans (582), et les 20-29 ans (582). En revanche, le virus circule moins chez les plus jeunes (le taux d'incidence étant fixé à 267 chez les 10-19 ans et 184 pour les 0-9 ans), et demeure contenu chez les plus âgés (364 cas pour 100.000 habitants de 80 à 89 ans).