Covid-19 : le protocole sanitaire pour la rentrée abaissé au niveau le plus bas

Par ailleurs, à partir du mois de septembre, aucune mesure particulière ne sera en vigueur en milieu scolaire concernant le port du masque. Tout comme pour la population générale, il n'est plus obligatoire. Ce niveau "socle" permet également de mettre un terme à la "politique spécifique de tests à l'école", ainsi qu'au "dispositif de contact tracing", précise le ministère de l'Éducation nationale. Quant aux élèves positifs au Covid-19, ils seront toujours tenus de s'isoler, contrairement aux cas contacts qui n'auront plus, non plus, d'obligation de se faire tester. Toutefois, les autorités sanitaires recommandent de toujours suivre au maximum les gestes barrières comme le lavage de main ainsi que de continuer à régulièrement aérer les salles de classe et renouveler l'air afin de limiter les risques de contamination.