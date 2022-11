Bronchiolite : le pic de l'épidémie attendu "vers la fin de semaine"

Aération des locaux, lavage des mains, port du masque quand on s'approche d'un nouveau-né, limitation de la fréquentation des lieux publics avec un tout-petit... "Il faut reprendre des mesures barrières, c'est indispensable pour protéger les bébés", a martelé la pédiatre.

Le Pr Rémi Salomon, chef du service de néphrologie pédiatrique de l'hôpital Necker-Enfants malades à Paris, a lancé le même appel dimanche soir sur Twitter, vu la situation "extrêmement tendue dans les urgences et services de pédiatrie" : "Tout ce que l'on peut faire pour éviter la bronchiolite doit être fait, c'est vraiment super important !" Et de recommander plus précisément : "Dans l'entourage de l'enfant, il faut redoubler de précautions, se laver les mains souvent, mettre un masque si on est enrhumé et éviter au maximum les contacts avec d'autres personnes, pas plus de 19°C dans la chambre".

Vendredi dernier, dans son bulletin de situation sur l'épidémie de Covid-19, Santé Publique France appelait de manière générale au respect des gestes barrières pour limiter les contaminations de toutes sortes, mais invitait en particulier les parents de nourrissons et de jeunes enfants à la vigilance, pour limiter la transmission du virus à l'origine de la bronchiolite.