Bronchiolite : huit nouvelles régions en phase épidémique, la quasi-totalité de la France concernée

Au niveau national, les indicateurs sont encore en hausse. Toujours selon Santé publique France, 2959 enfants de moins de deux ans sont passés à l'hôpital entre le 10 et le 16 octobre, soit 46% de plus qu'une semaine auparavant. Parmi eux, 973 ont dû être hospitalisés, un bond de 50% par rapport à la semaine dernière. 96% étaient âgés de moins d'un an.