Épidémie de bronchiolite : plan blanc national déclenché dans les hôpitaux

L'épidémie de bronchiolite a continué à progresser ces derniers jours en France malgré un infléchissement lié aux vacances scolaires, avec des passages aux urgences et des hospitalisations à des niveaux inédits "depuis plus de 10 ans", ont souligné mercredi les autorités sanitaires. Constatant une "poursuite de l’augmentation" des indicateurs "malgré un infléchissement en lien avec les congés scolaires de Toussaint", Santé publique France a pointé des "nombres de passages aux urgences et d'hospitalisations pour bronchiolite très élevés et à des niveaux supérieurs à ceux observés aux pics épidémiques depuis plus de 10 ans".

L’épidémie apparaît globalement plus marquée dans les régions de la moitié nord de la France, ajoute l'agence sanitaire publique dans son bilan hebdomadaire.