Épidémie de bronchiolite : plan Blanc, plan Orsan, en quoi consiste le dispositif mis en œuvre dans les hôpitaux ?

Le "plan blanc" est quant à lui la déclinaison du schéma Orsan au niveau des hôpitaux, dont la mission est ainsi précisée. Déclenché en cas d'attentat, d'accident grave ou d'épidémie, il s'applique aux hôpitaux, mais aussi aux cliniques. La loi du 9 août 2004 impose la rédaction d'un plan blanc à tous les établissements de santé. Selon un document disponible sur le site du ministère de la Santé, ce plan spécifique d'urgence sanitaire, "un dispositif de crise", sert à planifier la mise en œuvre rapide et rationnelle des moyens humains et matériels en cas d'afflux de patients ou de victimes. Tout établissement de santé, quel que soit son statut, dispose d'un plan blanc complété par le plan blanc élargi.

Il offre la possibilité de déployer le plus de personnel possible et de rendre disponibles certains services pour des besoins liés à l'urgence. Et de fait, d'ouvrir des lits supplémentaires, de renforcer ponctuellement les équipes de professionnels de santé dans les établissements en difficulté. L'ensemble des professionnels d'un établissement, qu'ils soient administratifs, médecins, soignants ou personnels techniques, sont impliqués.