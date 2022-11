Épidémie de bronchiolite : quels conseils pour protéger vos enfants ?

Face à la bronchiolite, la France en alerte rouge. Devant une épidémie d'une virulence inédite depuis plus de dix ans, le ministre de la Santé François Braun a annoncé ce mercredi le déclenchement du plan national prévu dans les situations sanitaires exceptionnelles dans tous les hôpitaux français. Car les indicateurs sont alarmants : près de 7000 enfants de moins de deux ans sont passés aux urgences entre le 31 octobre et le 6 novembre, et plus de 2330 d'entre eux ont été hospitalisés.

Pour protéger vos enfants, le ministère de la Santé et Santé publique France publient ce mercredi leurs recommandations. "Les parents de nourrissons et jeunes enfants peuvent adopter des gestes barrières et des comportements simples et efficaces pour protéger leurs enfants et limiter la transmission du virus à l'origine de la bronchiolite", écrivent les autorités.