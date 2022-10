Bronchiolite : une pression sur les services pédiatriques redoutée par Santé publique France

Sur le terrain, les soignants tiennent un discours semblable, dans un contexte persistant de manque de personnel à l'hôpital. "Je ne dirais pas qu'on est en train de craquer pour l'instant, mais on sent que ça commence à grimper", a témoigné auprès de l'AFP Noëlla Manquin, infirmière puéricultrice à l'hôpital parisien Robert-Debré. "On a des enfants qui arrivent et qui sont (dans un état, ndlr) beaucoup plus grave qu'il y a une semaine : on va les garder beaucoup plus longtemps aux urgences", a-t-elle détaillé, "ils sont de plus en plus petits, aussi : ça va de quelques jours à deux ou trois mois".