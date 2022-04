Covid-19 : les Italiens de plus de 50 ans écopent-ils d'amendes s'ils ne sont pas vaccinés ?

Au total, début février, on comptait près de 1,8 million de personnes concernées par cette sanction. Les amendes ont tardé à arriver, en raison de problèmes techniques rencontrés dans le recoupement des infirmations. Les premiers courriers sont toutefois arrivés chez les particuliers à la mi-avril.

Sans surprise, la mesure a suscité des critiques chez nos voisins. Le président de l'Ordre des médecins italien, Guido Marinoni, a par exemple estimé dans les colonnes du Corriere della Sera que "si le but de l'obligation était de protéger une catégorie plus exposée que les autres aux conséquences de la contagion due à l'âge, ce n'est certainement pas en évitant la vaccination par un paiement qu'on y parvient". Il a ajouté que "la petite somme d'argent à payer" rendait la sanction "d'autant plus absurde". Les autorités, néanmoins, espère que les citoyens de plus de 50 ans qui refusaient jusque-là de se faire vacciner changeront d'avis pour éviter l'amende.