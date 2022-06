Martinique : le plan blanc réactivé après un rebond de contaminations au Covid-19

"Le plan blanc, c'est une capacité à agir, une agilité plus forte", a précisé Jérôme Le Brière, directeur du CHU de la Martinique, sur l'antenne de la radio locale RCI. La direction de l'hôpital public en Martinique veut "au maximum ne pas déprogrammer de chirurgie de médecine", a-t-il expliqué. Avant de tempérer : "ce qui me tient à cœur, c'est sanctuariser les congés à venir pour des équipes qui sont déjà fatiguées". Des soutiens médicaux pourraient renforcer le CHU dans les semaines à venir notamment via des recrutements.

L'épidémie de Covid-19 a repris une courbe ascendante en Martinique. Au cours de la semaine 30 mai au 5 juin, 7924 nouveaux cas ont été comptabilisés. À titre de comparaison, 2022 nouveaux cas positifs de Covid-19 avaient été comptabilisés durant la semaine de 25 avril au 1er mai, quelques jours avant la levée du plan blanc. Soit un nombre de contaminations quasi multiplié par quatre en un mois seulement. Au cours de la première semaine du mois de juin, 35 patients souffrant du Covid-19 ont été hospitalisés au CHUM, dont quatre en soins critiques/réanimation.