Le Covid-19 est-il devenu une maladie "normale" ?

Parlera-t-on bientôt du Covid-19 comme on évoque la grippe, la gastro-entérite ou l'angine ? Depuis plusieurs jours, les nouvelles contaminations sont reparties à la hausse, tandis que le pass vaccinal a été suspendu et la plupart des mesures barrières mises de côté. L'Espagne a même été plus loin en supprimant l'obligation de quarantaine pour les cas légers. Le Covid-19 est-il devenu une maladie ordinaire ? Le Pr Antoine Flahault, directeur de l'Institut de santé globale de Genève (Suisse), nous éclaire.

Les nouveaux cas augmentent, les restrictions diminuent... Doit-on y voir le signe d'un retour à la vie normale ?

Tout le monde l'aimerait. Mais le variant Omicron n'est pas peu virulent : à Hong Kong, où la population fragile est peu vaccinée, il crée un désastre. En Europe, les hôpitaux ne sont pas saturés, car le continent engrange actuellement les bénéfices de la vaccination. Cela donne une impression de fin de pandémie. S'il est le bienvenu, ce répit peut être de courte durée, puisque personne ne connaît le prochain variant.