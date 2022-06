Rebond du Covid-19 : pourquoi le gouvernement va de nouveau légiférer

Mais de quoi pourra être fait ce futur texte ? Pour l'heure, l'Hexagone est en période transitoire de sortie d'état d'urgence sanitaire, selon la loi du 11 novembre 2021 qui l'a prorogé jusqu'au 31 juillet. Via ce statut, l'exécutif peut prendre, si la situation le justifie et après vote de l'Assemblée nationale et du Sénat, des mesures pour limiter les déplacements ou les accès à certains établissements, à l'image des commerces, théâtres ou cinémas. Le gouvernement peut décider, en outre, d'instaurer un confinement généralisé de la population ou un couvre-feu, comme ce fut le cas récemment encore dans les territoires d'Outre-mer, mais aussi d'imposer le pass vaccinal ou sanitaire.

Pour l'instant, ce précieux sésame, s'il n'est plus nécessaire dans la majorité des lieux, est toujours demandé, sans date de fin, pour se rendre à l'hôpital, dans les cliniques et établissements médico-sociaux, mais également dans les maisons de retraite, sauf urgence médicale. Parmi les autres mesures encore en place, les fichiers SI-Dep permettent, et ce, jusqu'au 31 juillet, selon la loi du 11 mai 2020, de suivre les résultats des tests PCR ou antigéniques, qu'ils soient négatifs ou positifs, des Français.