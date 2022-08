Une nouvelle vague de Covid-19 est "quasi-certaine" à l'automne

Face à cette perspective, la nouvelle présidente a appelé à "aller vers le vivre avec". Pour contrer les décès et les cas graves que continuent de provoquer le virus, Brigitte Autran a jugé qu'il fallait continuer la vaccination et élargir l'administration de traitement préventif, comme le Paxlovid. "Le comité va agir et conseiller le gouvernement en ce sens, pour élargir l'accès aux médicaments et aux vaccins", a-t-elle affirmé.

Se félicitant de l'arrivée de vaccins "bivalents", capables de cibler à la fois la souche originale du virus et Omicron, Brigitte Autran a cependant rappelé qu'"il ne faut pas attendre l'arrivée de ce nouveau modèle pour se faire vacciner", jugeant que "ce serait contre-productif et dangereux pour les plus fragiles".