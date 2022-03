Covid-19 : l'état d'urgence sanitaire levé dans tous les territoires d'outre-mer

Pour rappel, l'état d'urgence sanitaire a été mis en place le 2 février en Nouvelle-Calédonie, et le 5 janvier en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Barthélémy. À ce moment, la circulation du Covid-19 connaissait une "augmentation considérable" sous l'impulsion du variant Omicron. La Martinique était, elle, en état d'urgence depuis le 8 décembre et l'île de La Réunion depuis le 27 décembre. Ce régime d'exception avait été levé dès le 2 mars dernier en Guyane et à Mayotte.