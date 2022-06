Covid-19 : l'hydroxychloroquine a-t-elle causé la mort de 16.000 personnes durant la première vague ?

L'essentiel des décès aurait été déploré aux États-Unis, apprend-on. Lors du premier semestre 2020, au cœur de la première vague, entre 115 et 293 personnes auraient péri en France à cause de l'hydroxychloroquine. Les auteurs estiment que leurs conclusions chiffrées à l'échelle mondiale se révèlent très probablement sous-estimées, "en raison du manque de données dans la plupart des pays".

"On ne cherche pas à produire un résultat exact, on voulait surtout montrer quelles peuvent être les conséquences concrètes lorsque l’on prescrit un médicament potentiellement toxique", tranche le Pr Lega auprès du Parisien. Il reconnaît en effet volontiers qu'effectuer des calculs très précis se révèle impossible. La faute notamment aux informations disponibles quant au nombre de patients s'étant vu prescrire la molécule controversée. Des experts soulignent par ailleurs que le taux de surmortalité retenu pour l'hydroxychloroquine (de 11% comme évoqué plus haut) reste à utiliser avec parcimonie. L'intervalle de confiance pour le définir est en effet très large, entre 2% et 20%.

En résumé, on comprend que le travail des chercheurs français a, en priorité, visé à mettre en avant l'impact potentiel du recours à l'hydroxychloroquine, en cherchant à évaluer de manière assez large la surmortalité que cette molécule avait pu engendrer. Si les chiffres doivent être avancés avec précaution, notons toutefois qu'il ne faut pas oublier une conséquence annexe de la prise de ce traitement. En effet, croyant se sentir à l'abri du danger grâce à la prise de ce médicament ou par le fait qu'il existe en cas de contamination, des patients ont pu se détourner de moyens de prévention plus efficaces, qui auraient pu les protéger de façon bien plus efficace. On pense ici forcément aux vaccins, que nombre de partisans du Pr Raoult et d'opposants à la politique sanitaire du gouvernement ont refusé en bloc durant l'épidémie.