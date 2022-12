Covid-19 : deux nouveaux vaccins éligibles au rappel

L'ouverture du rappel à deux nouveaux vaccins va-t-elle enfin convaincre les Français de tendre le bras ? Alors que les niveaux de vaccination anti-Covid-19 restent bas dans la campagne de rappel, la Haute autorité de santé (HAS) a donné, ce jeudi 8 décembre, son feu vert à deux nouveaux vaccins anti-Covid-19 pour un rappel, et a insisté sur l'importance d'une nouvelle dose sans tarder, en priorité pour les plus à risque, leurs proches et les soignants.

La HAS, appelée à se prononcer sur trois vaccins contre le Covid-19 avec une autre technologie que l'ARN messager, en a autorisé deux en rappel, ceux de Sanofi et de Novavax, et a écarté, pour le moment, celui de Valneva, selon un communiqué. Jusqu'alors, seuls des vaccins à ARN adaptés au variant Omicron, dits bivalents, sont utilisés en rappel pour la campagne vaccinale de cet automne.