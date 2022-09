Covid-19 : hausse de 67% des contaminations en une semaine

En cause : "le brassage scolaire" et des enfants globalement bien moins vaccinés que le reste de la population, a expliqué Isabelle Parent, de Santé publique France. Ce rebond épidémique de rentrée n'est pas une situation inédite. À la même époque de 2021, le variant Delta, qui avait aussi causé une vague estivale, était revenu déclencher une vague automno-hivernale. Le sous-variant d'Omicron BA.5 est actuellement omniprésent.

Si une huitième vague devait se produire, il semble encore difficile de prévoir son ampleur. En effet, on ne sait pas précisément à quel point la population est actuellement immunisée. "On va rester dans un certain brouillard pendant au moins les deux prochaines semaines", a prédit Mircea Sofonea. En se fondant uniquement sur les dynamiques observées lors des deux précédentes vagues, "on ne devrait pas courir le risque d'une saturation hospitalière", selon lui.