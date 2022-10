Covid-19 : nouvelle hausse des hospitalisations et des décès

Bien que l’épidémie soit en hausse, plusieurs éléments sont néanmoins encourageants pour les autorités sanitaires, comme la réduction du taux de reproduction aux alentours de 1, un signe que la hausse des cas se poursuit, mais à un rythme moindre.

Les 70 ans et plus, qui font partie des plus à risque de formes sévères, connaissent toujours parmi les plus fortes hausses du taux d'incidence, selon le bilan de l'agence sanitaire. De quoi inciter les personnes âgées à effectuer un rappel du vaccin anti-Covid, en même temps que le vaccin contre la grippe, dont la campagne débute le mardi 18 octobre.