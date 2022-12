Covid-19 : la vaccination des enfants à risque de 6 mois à 4 ans recommandée par la HAS

Une décision justifiée par la période hivernale, "propice à la propagation des différents virus", mais aussi par le fait que le vaccin anti-Covid de Pfizer "a obtenu le 25 novembre dernier une extension d’indication pour cette classe d’âge pour laquelle il n’y avait pour l’heure pas de vaccin disponible".

Selon Santé publique France, "les moins de 1 an représentaient 70% des hospitalisations des 0-17 ans et 84% des admissions en soins critiques". Par ailleurs, la HAS souligne, dans son communiqué, "après 3 doses, une efficacité de 80,3% contre les infections symptomatiques pour toutes les tranches d'âge entre 6 mois à 4 ans qui n’ont pas d’antécédent d’infection".