Covid-19 : le nombre de tests de dépistage de nouveau en forte hausse

Tombé à un peu plus d'un million fin mai, leur nombre était déjà remonté à près de 1,3 million la semaine de la Pentecôte. Avec plus de 1,6 million d'examens entre le 13 et le 19 juin, l'activité de dépistage est "de nouveau en forte hausse", écrit la direction des statistiques (Drees) dans un communiqué. Ce rebond est encore plus prononcé chez les moins de 16 ans, où les chiffres bondissent de +45 %.

Dans le même temps, le nombre de contaminations a également triplé en trois semaines, passant de 18.000 par jour, fin mai, à plus de 54.000 ce mercredi. Face à cette "poussée", le Pr Alain Fischer s'est déclaré, mercredi, favorable "à titre personnel" au retour du masque dans les transports collectifs, "certainement pour les personnes fragiles, et probablement pour l'ensemble de la population". Une proposition qui n'est pas totalement exclue par le gouvernement.

"On ne s'interdit rien" et si l'évolution de l'épidémie le nécessite, l'exécutif "saisirait les autorités sanitaires (...) si cette question devait se poser dans les prochaines semaines", a indiqué, ce jeudi, la porte-parole Olivia Grégoire, sur France Info.