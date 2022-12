Covid-19 : le retour du masque obligatoire ? Le gouvernement renonce (pour l'instant) à le réimposer

Dimanche, Brigitte Autran, présidente du Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (Covars) a également estimé qu'il fallait "aller vers un port du masque le plus possible dans les lieux clos, là où il y a une promiscuité importante" mais qu'il s'agissait d'"une décision politique et ce n'est pas à nous de le décider". Le Covars donnera "un avis complet" sur la situation épidémique à la fin de semaine ou au début de la suivante. Un avis que le gouvernement pourrait bien décider de suivre. Un retour du masque obligatoire plus de six mois après sa disparition est-il à attendre ?