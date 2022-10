Covid-19 : masque, 8e vague "modérée"... Ce que dit le premier avis du successeur du Conseil scientifique

La huitième vague de Covid-19 semble amorcer sa baisse, mais le Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (Covars) reste prudent. Cette instance, née le mois dernier après l'extinction du Conseil scientifique durant l'été, et saisie par les ministres de la Santé et de la Recherche, François Braun et Sylvie Retailleau, a rendu son premier avis, ce lundi 24 octobre. Elle assure que la vague actuelle reste "d'intensité modérée" avec "un retentissement hospitalier direct moins important que les vagues antérieures", et qu'une diminution des contaminations s'enclenche.

"Actuellement, le nombre de reproduction effectif (R) est en légère décroissance par rapport à la semaine précédente, ce qui pourrait être un signal précoce (à confirmer) de ralentissement dans la dynamique de la vague en cours", écrivent les scientifiques. "Les effets de la rentrée et des températures s'amenuisent avec le temps et le redoux actuel, les vacances (de la Toussaint) devraient confirmer cette décélération."