Covid-19 : pour qui les tests restent-ils entièrement pris en charge ?

Un nouveau pas vers l'après Covid-19 ? Si l'Organisation mondiale de la santé maintient son niveau d'alerte maximale pour la pandémie, plusieurs mesures exceptionnelles liées au virus ont pris fin ces dernières semaines en France, y compris en terme d'arrêt de travail, les règles étant désormais celles du droit commun.

Un arrêté daté 27 février 2023 et publié ce mardi 28 février vient cette fois modifier la politique de remboursement des tests. Désormais, ces derniers ne seront intégralement pris en charge que pour certaines personnes ou dans certains cas, peut-on lire sur Legifrance. Sont encore concernés par la prise en charge intégrale, les plus de 65 ans, les mineurs, les patients avec traitement long et coûteux, les soignants et le personnel des établissements de santé, et celles testées dans le cadre d'un dépistage collectif.