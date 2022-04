Covid-19 : le léger recul des hospitalisations se confirme

Tous les indicateurs du Covid-19 basculent dans le "vert". Le nombre de personnes hospitalisées continue de reculer légèrement, selon les données publiées ce mercredi 27 avril par Santé publique France (SpF), par rapport à la veille et au mercredi précédent. Les hôpitaux comptaient 24.431 patients, contre 24.703 mardi 25 avril et 25.179 il y a une semaine. Sur ces 24.431 malades, 1658 étaient dans des services de soins critiques (dont 168 admissions) contre 1667 la veille et 1677 le 20 avril.

Santé publique France rapporte, mercredi, 67.711 nouveaux cas d'infections. La moyenne des infections sur les 7 derniers jours, qui lisse les à-coups statistiques, s'établit à 73.016 contre 94.565 il y a une semaine.