Covid-19 : l'efficacité du vaccin de Moderna prouvée chez les bébés, selon les autorités américaines

Ce long document de plus d'une centaine de pages publié par l'agence américaine doit servir de base aux discussions, la semaine prochaine, durant laquelle un comité consultatif d'experts doit se réunir. Pendant deux jours, ce dernier va étudier la demande d'autorisation de ce vaccin, ainsi que celui de Pfizer, et rendre sa recommandation. Aux États-Unis, le vaccin de Moderna n'est pour le moment autorisé que pour les personnes de 18 ans et plus.