Covid-19 : l'Italie, masquée, connaît-elle la même hausse des cas que la France ?

Or, les deux pays ont un taux de vaccination de la population quasi identique (78% pour la France et 79% pour l'Italie). Par contre, tandis que le gouvernement a mis fin au port obligatoire du masque dans les transports en commun depuis le 16 mai, le masque FFP2 est toujours obligatoire en Italie dans les transports publics.

L'augmentation un petit plus rapide du Covid-19 en France est-elle donc liée au non-port du masque ? Difficile de le dire. Ce que l'on sait, par contre, c'est qu'il baisse le taux de reproduction du virus. Une étude récente, parue en mai dernier dans la revue scientifique PNAS, évaluait que cette protection dans les transports en commun permettait de réduire le taux de reproduction effectif du Covid-19 – qui représente le nombre de personnes contaminées par un malade – de 19%. Or, cette différence, elle se fait sentir entre notre pays et son voisin. En France, le taux de reproduction ce 20 juin était de 1,32 contre 1,14 en Italie. Soit, une différence de 16%.

Pour rappel, une étude réalisée aux États-Unis en pleine vague Omicron concluait aussi que le masque réduisait la transmission. En comparant les États américains imposant le port du masque à l'école et les autres, une équipe de l'Université de Duke, en Caroline du Nord, avait observé que le risque de transmission par une personne contaminée était entre trois et quatre fois plus faible dans les États masqués.