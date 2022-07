Covid-19 : la septième vague est-elle derrière nous ?

L'infectiologue craint par ailleurs que l'hôpital n'y soit pas suffisamment préparé. "Si nous restons avec des chiffres de contaminations élevés, cela ne permettra pas de libérer les lits d'hôpitaux", prévient-il. "C'est comme si nous ne vidions pas la baignoire avant une hypothétique huitième vague. Cette vague hospitalière non gérée est en train de créer les conditions d'une saturation des lits à l'hôpital à la rentrée. Elle nous empêche de préparer le terrain d'une huitième vague."

Pour l'éviter, Benjamin Davido plaide pour une nouvelle vaccination des personnes les plus à risque, si possible avec un vaccin adapté aux souches en circulation. "S'il y a autant de personnes à l'hôpital, c'est qu'il n'y a plus suffisamment d'immunité, qu'elle soit vaccinale, naturelle ou hybride, dans la population", estime-t-il. "Il faudrait donc avoir un discours de sincérité et préparer, à la rentrée, une vaccination pour la population qui risque de se retrouver à l'hôpital, y compris pour les moins de 60 ans qui ont d'autres maladies." En ce sens, le ministère de la Santé et de la Prévention a annoncé ce mercredi l'ouverture de la deuxième dose de rappel à tous les adultes à risque de formes graves.