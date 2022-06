Covid-19 : le gouvernement envisage un pass sanitaire aux frontières après juillet

De même, l'exécutif souhaite proroger, jusqu'au 31 mars 2023, les fichiers informatiques SI-DEP (résultats des tests de dépistage) et Contact Covid (personnes infectées et cas contacts). En outre, il veut créer un "comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires". Cette nouvelle instance, rattachée aux ministres de la Santé et de la Recherche, serait chargée de rendre "des avis sur la situation sanitaire et les connaissances scientifiques qui s'y rapportent". Elle pourra aussi "formuler des recommandations". Dans les faits, cette mission serait proche de celle du Conseil scientifique, institué en mars 2020, à ceci près que ses travaux seront "communiqués" aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

En revanche, les trois articles de l'avant-projet de loi ne prévoient pas de prolonger au-delà du 31 juillet la possibilité de rétablir l'état d'urgence sanitaire. La nouvelle mise en place d'un pass sanitaire ou vaccinal pour restreindre l'accès à certains lieux ou rassemblements ne sera pas non plus autorisée.