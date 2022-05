Covid-19 : Pfizer assure que son vaccin est efficace chez les moins de 5 ans avec trois doses

Vers une vaccination des plus jeunes ? Lundi 23 mai, les laboratoires Pfizer et BioNTech ont annoncé dans un communiqué que leur sérum était efficace - avec trois doses - pour les enfants âgés de six mois à cinq ans. La formule, dosée spécifiquement pour cette tranche d'âge, induirait une forte réponse immunitaire, expliquent les deux géants pharmaceutiques. Par ailleurs, les effets secondaires seraient les mêmes entre les individus vaccinés et ceux du groupe placebo.

Selon une estimation préliminaire, communiquée par l'alliance des laboratoires américains et allemands, l'efficacité serait de 80,3%. Dans les faits, cette dose pour les jeunes enfants serait dix fois moins concentrée que la dose pour les adultes. "Nous sommes heureux que notre formule pour les plus jeunes enfants (...) ait été bien tolérée et ait produit une forte réponse immunitaire", a commenté Albert Bourla, PDG de Pfizer.