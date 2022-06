Covid-19 : positifs, cas contact... Les règles d'isolement actuellement en vigueur

Le Covid repart à la hausse en France, avec presque 80.000 personnes testées positives au cours des 24 heures précédentes, jeudi 23 juin. Les mesures d’isolement pour les cas positifs ou cas contact, elles, sont toujours en vigueur et varient en fonction du statut vaccinal de chacun. Voici donc les consignes à respecter pour protéger votre entourage.

Ces règles ont été mises à jour en mars par le ministère de la Santé. Elles prévoient que dès lors qu’une personne ressent des symptômes (fatigue, toux, maux de tête, fièvre, perte de l'odorat ou du goût…), elle doit directement s’isoler et se tester. Si le test est négatif, il faut néanmoins rester prudent et en refaire un autre quelques jours plus tard. Si le test est positif, alors les autorités préconisent de s'isoler immédiatement en suivant les consignes suivantes.