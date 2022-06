Trois questions sur le vaccin franco-autrichien Valneva, qui vient d'être autorisé par l'UE

Cette méthode présente aussi des atouts pratiques : selon le patron du laboratoire, les vaccins inactivés peuvent être "stockés entre 2 et 8 degrés", soit la température d'un réfrigérateur classique. La règle vaut aussi pour les vaccins Pfizer et Moderna, mais uniquement pendant 30 jours maximum. La biotech vise par ailleurs une protection plus longue, "pas seulement deux ou trois mois, mais sur une année". Des essais ont aussi été lancés pour que VLA2001 puisse être utilisé comme rappel chez des personnes primo vaccinées avec d'autres sérums.

Mais pour l'heure, aucune conclusion n'a pu être tirée sur son efficacité chez les plus de 50 ans, alors que ce sont les plus de 60 ans qui sont déjà concernés par la 4e dose. Autre limite du sérum : les données restent encore "limitées" sur sa capacité à protéger contre des variants préoccupants, comme les sous-variants d'Omicron, BA.4 et BA.5, désormais souches dominantes dans de nombreux pays européens.