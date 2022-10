Covid-19 : une enquête du parquet européen sur l'achat de vaccins par l'UE

Au fil des mois, des ONG et des eurodéputés ont critiqué l'opacité autour de ces accords et la confidentialité des éléments clés des contrats. Un échange de SMS entre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le PDG de Pfizer, Albert Bourla, révélé par le New York Times, a suscité une polémique et même conduit la médiatrice de l'UE à intervenir. Emily O'Reilly a ainsi estimé cet été que le public devait pouvoir avoir accès aux messages échangés par les institutions de l'UE dans les mêmes conditions que pour les autres documents de travail européens.

Un porte-parole de l'exécutif de l'UE a fait valoir qu'Ursula von der Leyen avait changé avec le patron de la firme allemande "comme elle a eu des échanges avec les PDG d'autres entreprises" afin de les convaincre de fournir l'UE "conformément aux procédures". Elle n'a, toutefois, "pas négocié les contrats" avec les laboratoires pharmaceutiques, a-t-il précisé. Selon lui, ces négociations avaient été supervisées par un comité directeur associant "des représentants de la Commission et de tous les États membres". Ces derniers "avaient la possibilité de se retirer du contrat", affirme-t-il à l'AFP.