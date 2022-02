Covid-19, et après ? Les scénarios plus ou moins optimistes des épidémiologistes

En Angleterre, un panel d'experts du groupe SAGE, qui conseille le gouvernement britannique, dresse plusieurs scénarios sur la suite de la pandémie. Parmi les plus raisonnables, celui d'un Covid-19 qui reviendrait par vague à l'automne et l'hiver, "avec de bonnes et de mauvaises années", explique le document. Parmi les plus pessimistes, celui d'un nouveau variant qui viendrait rebattre les cartes dans "les semaines à venir".

Contacté par TF1info, l'épidémiologiste et membre de l'Académie de médecine Yves Buisson penche légèrement vers une fin de pandémie. "Dans la mesure où une grande partie de la population devient immunisée grâce aux contaminations et aux campagnes de vaccination, on va peu à peu entrer dans une phase endémique du virus. Le SRAS-Cov-2 ne s'arrêtera pas de circuler, mais il circulera moins et ressemblera à ce que l'on connaît des rhumes saisonniers."

Dans ce cas-là, les formes graves du coronavirus toucheraient les "personnes âgées, non-vaccinées ou vulnérables", notent les experts anglais. "C'est ce qu'on voit déjà aujourd'hui, informe Antoine Flahault. Ce sont des personnes non-vaccinées, qui n'ont pas reçu de dose de rappel ou fortement immunodéprimées qui sont en lits de réanimation."