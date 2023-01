Grippe saisonnière : la campagne de vaccination allongée jusqu'à fin février

La vaccination, rappelle le ministère, "est particulièrement recommandée chez les personnes à risque susceptibles de développer une forme grave". Des populations pour lesquelles le vaccin contre la grippe est pris en charge totalement par l’Assurance Maladie, et qui constitue un moyen efficace pour se prémunir des formes graves. Les autorités de santé soulignent qu'en moyenne, en France, "2000 vies par an sont sauvées chaque année chez les séniors de 65 ans et plus grâce à la vaccination".

Il faut noter que la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière a déjà été très suivie cette année, avec "plus de 9 millions de personnes ciblées par les recommandations" qui ont pu être vaccinées. Certains profils sont considérés comme présentant plus de risques, et sont ainsi invités à se protéger en priorité. Il s'agit en tout premier lieu des personnes âgées de 65 ans et plus, mais également de celles de moins de 65 ans souffrant de certaines maladies chroniques. Sont aussi ciblées les "femmes enceintes quel que soit le trimestre de la grossesse", ou encore les Français "souffrant d’obésité", dont l'indice de masse corporel (IMC) se trouve supérieur ou égal à 40. L'entourage de personnes fragiles est aussi invité à se faire vacciner, les proches de nourrissons de moins de 6 mois "à risque de complication grave de la grippe", ou encore ceux qui côtoient des personnes immunodéprimées.

La DGS profite de ces annonces pour glisser que le vaccin contre le Covid reste accessible à tous. Il est "particulièrement recommandée à l’ensemble des personnes âgées de 60 ans et plus, ou porteur d’un facteur de risque en cette période hivernale".