Grippe : la France doit "redoubler d'efforts" sur la vaccination, alerte l'OCDE

Nouvelle alerte sur la vaccination antigrippale en France. Alors que l'épidémie de grippe pourrait être particulièrement virulente cet hiver dans l'Hexagone, la campagne de vaccination patine, faisant craindre à l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) un "retour au niveau de couverture" vaccinale pré-Covid. Après les pharmaciens, les autorités sanitaires et le gouvernement, l'organisation tire la sonnette d'alarme et appelle la France à "redoubler d'efforts".

La campagne officielle, lancée le 18 octobre, souffre d'un "démarrage bien plus lent qu'au cours des deux dernières années, laissant craindre un retour à un niveau de couverture d'avant la pandémie", a averti l'OCDE ce lundi 5 décembre. Soit "autour de 50% seulement" parmi la population âgée de 65 ans et plus, indique l'institution en marge de son "panorama" annuel des systèmes de santé européens.