Variole du singe : "La population française est moins protégée qu'avant", avertit le professeur Yves Buisson

"Il ne faut pas craindre une forte propagation épidémique car la variole du singe n'a pas la capacité de transmission et de contagiosité d'autres maladies virales comme la grippe ou le Covid-19, mais il faut quand même la prendre en considération car le taux de mortalité est beaucoup plus élevé. D'autant plus que, maintenant, la population française n'est plus protégée par la vaccination contre la variole comme elle l'a été par le passé", explique le spécialiste pour Benjamin Cruard, dans la vidéo en tête de cet article.