Variole du singe : neuf lieux de vaccination vont ouvrir en Île-de-France

Par ailleurs, la Haute autorité de Santé devrait décider dans quelques jours si la vaccination est élargie aux personnes homosexuelles, comme en Angleterre. Elle avait été saisie pour rendre un avis par des associations LGBTQI+ et certains professionnels de santé en fin de semaine, alors que la variole du singe touche aujourd'hui principalement des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. C'est le cas en France où seulement trois femmes ont été détectées positives à ce virus.

Pour le moment, deux centres de vaccination sont déjà opérationnels. Ils se trouvent à l'Hôpital Bichat et à la Pitié Salpêtrière, à Paris. À partir du 6 juillet, la vaccination contre la variole du singe sera disponible aux hôpitaux parisiens Saint-Antoine, Saint-Louis et Lariboisière mais aussi à l'AP-HP Raymond-Poincaré, dans les Hauts-de-Saine, à l'AP-HP Avicenne en Seine-Saint-Denis et à l'AP-HP Kremlin Bicêtre, en Val-de-Marne. Un dernier centre ouvrira à Paris au centre Hôtel Dieu à partir du 11 juillet.