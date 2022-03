Covid-19, grippe, rhume, allergie... Comment faire la différence ?

Vous avez le nez qui coule, la gorge qui gratte ou un peu de fièvre ? Difficile d'en connaître immédiatement les causes, car plusieurs raisons peuvent expliquer l'un ou l'autre de ces symptômes. En ce début de printemps, le virus de la grippe est en phase épidémique dans la totalité des régions de France métropolitaine, au moins 130.000 cas de Covid-19 sont détectés chaque jour, tandis que les allergies et les rhumes sont toujours présents. Toutefois, les symptômes peuvent varier.

Entre la grippe et le Covid-19, "il est très difficile de faire la différence", admet le Pr Arnaud Fontanet, membre du Conseil scientifique, auprès de Doctissimo. Fièvre, fatigue, toux, courbatures... ces deux virus respiratoires accumulent des symptômes similaires. Jusqu'ici, la perte de goût et d'odorat permettait au Covid-19 de se distinguer de la grippe. Mais ce symptôme semble beaucoup moins fréquent depuis l'apparition du variant Omicron (et de son sous-variant BA.2), à l'origine de la quasi-totalité des contaminations en France.

Dès lors, mieux vaut se tourner vers les autres symptômes. L'apparition de boutons, de maux de tête ou encore de troubles digestifs n'interviennent pas systématiquement en cas d'infection. Mais ils sont caractéristiques du Covid-19 plutôt que de la grippe.