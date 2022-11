François Braun veut "accélérer" la vaccination des plus fragiles contre le Covid-19 et la grippe

"Vous êtes fragiles, vous avez plus de soixante ans, il faut se faire vacciner contre la grippe, il faut se faire vacciner contre la Covid" : le ministre de la Santé François Braun a appelé mardi à "accélérer" la vaccination contre le Covid-19 et la grippe, en particulier des personnes âgées et fragiles. Les dernières campagnes n'ayant pour l'instant "pas atteint" leurs objectifs, a-t-il déploré à l'occasion d'une visite dans l'Ehpad Albert du Bosquiel, à Bondues, dans le Nord, au jour de l'ouverture de la vaccination contre la grippe à tous, après une phase réservée aux publics prioritaires.

"On peut se faire vacciner des deux en même temps. C’est se protéger, et pour les soignants, c'est protéger les plus fragiles", a insisté le ministre. La "double vaccination" contre les deux maladies "permet d’avoir un meilleur taux" de protection, a-t-il assuré. "Cette année, nous avons 190.000 personnes qui ont eu les deux en même temps", a observé François Braun.